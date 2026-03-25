Kaydet

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde dün akşam saatlerinde bir grubun düzenlediği havai fişekli kutlama, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine büyük bir kavgaya dönüştü. Çevredeki binalarda oturan vatandaşların gürültüden rahatsız olması ve güvenlik endişesiyle başlattığı sözlü uyarılar, taraflar arasında kısa sürede fiziksel arbedeye evrildi. Mahalle sakinleri ile kutlama yapan grup arasındaki gerginlik sokak ortasında yumruklu kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, kavgaya karıştığı belirlenen bazı şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, havai fişeklerin patladığı anlar ve ardından yaşanan arbede net bir şekilde görülürken, polisin araya girmesiyle yatıştırılan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Özellikle gece saatlerinde meskun mahalde havai fişek kullanımı nedeniyle çevreye verilen rahatsızlık tutanaklara geçerken, mahallede güvenlik önlemleri bir süre daha devam etti.

