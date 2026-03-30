Kaydet

İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte tartıştığı bir araca saldırdığı iddia edilen sürücü hakkında ağır yasal yaptırımlar uygulandı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan "trafikte tartışma" konulu görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucunda kimliği tespit edilen B.E. isimli sürücünün, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip ettiği, tek yönlü yolda aracını ters istikamette sürdüğü ve denetim anında sürücü belgesini yanında bulundurmadığı belirlendi. Bu ihlaller nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye toplam 192 bin 719 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında adli süreç de başlatılan sürücüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

