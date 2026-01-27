Kaydet

Sivas’ta etkili olan kar yağışı sanayi sitesinde renkli görüntülere sahne oldu. İş yerinde çalışan çıraklarının karın tadını çıkarma isteğini kırmayan esnaf Tanju Kaya, aracının arkasına bağladığı halat ve lastiklerle çocuklara keyifli bir gün yaşattı. Karın tadını lastiklerin üzerinde kayarak çıkaran çırakların o anları çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren sanayi esnafı, kar yağışını hem kendisi hem de yanında çalışanlar için unutulmaz bir etkinliğe dönüştürdü.

Haberle İlgili Daha Fazlası