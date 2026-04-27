Son günlerde yurdun farklı noktalarındaki suların renk değiştirmesi gündem olurken, benzer bir olay da İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nde yaşandı. Gölün denizle buluştuğu noktada suyun renginin kırmızıya dönmesi, kirlilik olabileceği şüphesiyle çevredeki vatandaşlarda korkuya neden oldu. Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan bu dikkat çekici renk değişimi ise havadan dron ile görüntülendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası