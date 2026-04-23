Kaydet

Karaman'ın Tabduk Emre Mahallesi 1561. Sokak üzerinde O.A.T. idaresindeki otomobil ile 13 yaşındaki M.S.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ikiye bölünürken, yola savrulan çocuk sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası