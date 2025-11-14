Kaydet

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, köprüden atlamak isteyen vatandaş, çıktığı yoldan geçen vatandaşların çabasıyla son anda kurtarıldı. Birecik ilçesi Adnan Menderes Köprüsü üzerinde, henüz ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarındaki bir kişi, köprü çevresini kapatan tel çitlerin üzerine çıkıp atlamak istedi. Olayı fark eden yoldan geçen sürücüler, araçlarını durdurarak duruma müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atlamak isteyen şahıs ikna edilerek çıktığı direkten indirildi. Polis ekipleri, şüpheliyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

ERKUT ÇALİKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası