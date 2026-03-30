İstanbul’un Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi’nde bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’nun istinat duvarı, sabah saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Ümit Kaftancıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yıkılan duvarın büyük gürültüyle devrilmesi sonucu yol kenarında park halindeki bir otomobil enkazın altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Çökmenin okul saatinin başlamasından önce gerçekleşmesi ve o esnada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, belediye ekipleri de güvenlik şeridi çekerek enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Okul yönetimi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, güvenlik önlemleri kapsamında okulda eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Belediye iş makinelerinin çöken duvarın hafriyatını kaldırma işlemleri devam ederken, duvarın çöküş nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

