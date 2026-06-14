Hatay’da konteyner iş yerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan esnaf Umut Sovuksu, meydana gelen patlamada ölümden döndü. Eli ve yüzü yanan Sovuksu dehşet anlarını “Emeğimle kurduğum dükkanımdan bir şeyler kurtarırım ümidiyle alevlerin arasına daldım. Suratıma bir cisim patladı, kendimi güç bela dumanların içerisinde dışarı attım” diyerek anlattı.

Hatay'ın Defne ilçesinde tostçuluk yapan esnaf Umut Sovuksu'ya ait konteyner iş yerinde yangın çıktı. İş yeri, 10 dakika içerisinde alev topuna dönerken yangını fark eden esnaf ve komşular, yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Alevler büyüyünce vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Alev topuna dönen iş yerinde dehşeti yaşadı! Elleri, yüzü yanan esnaf korku dolu anları anlattı: Suratıma bir cisim patladı

YÜZÜ, ELLERİ YANDI

Ekmek kazandığı yerde çıkan yangını söndürmek isteyen Umut Sovuksu alevler içinde kaldı. Sovuksu, kendi çabasıyla yangına müdahale ettiği sırada patlama yaşanmasıyla yaralandı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu.

Alev topuna dönen iş yerinde dehşeti yaşadı! Elleri, yüzü yanan esnaf korku dolu anları anlattı: Suratıma bir cisim patladı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Patlamada yaralanan Umut Sovuksu, korkunç anları anlattı.

Alev topuna dönen iş yerinde dehşeti yaşadı! Elleri, yüzü yanan esnaf korku dolu anları anlattı: Suratıma bir cisim patladı

“OLAY DÖRT DAKİKA İÇERİSİNDE OLDU”

Sovuksu şöyle konuştu:

Depremden önce de esnaftım ve market işletmeciliği yapıyordum. Marketim yıkıldıktan sonra belli bir süre bazı sebeplerden dolayı çalışamadık. Kendi imkanlarımızla, eş, dost ve akrabanın desteğiyle bir konteyner kurduk. Market işletmeciliğine devam ettik. Yangın esnasında mangalı tutuşturmak için közleri ocağa koymuştum ve eksik olan malzememi gidermek için hemen yan tarafta komşuma gittim. O malzemeyi alıp gelene kadar olay zaten dört dakika içerisinde oldu.

Alev topuna dönen iş yerinde dehşeti yaşadı! Elleri, yüzü yanan esnaf korku dolu anları anlattı: Suratıma bir cisim patladı

“SURATIMA BİR CİSİM PATLADI”

Dükkanıma döndüğümde dükkanımın bir kısmı alevler içerisindeydi. Ben de o can havliyle komşularıma zarar gelmesin ve emeğimle kurduğum dükkanımdan bir şeyler kurtarırım ümidiyle o can havliyle alevlerin arasına daldım. Kendi çabamla öncelikle yangına müdahale ettiğim sırada emin olmadığım bir patlama meydana geldi. Ne patladığını şu ana kadar da bilmiyorum ama suratıma bir cisim patladı. Birden kendimi içerisinde buldum ve daha sonra kendimi güç bela dumanların içerisinde dışarı attım.

Alev topuna dönen iş yerinde dehşeti yaşadı! Elleri, yüzü yanan esnaf korku dolu anları anlattı: Suratıma bir cisim patladı

Haberle İlgili Daha Fazlası