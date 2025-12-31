Kaydet

Mısır’ın Kafr el-Şeyh ilinde evlerinin önünde oyun oynayan iki kuzenin başına gelenler, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ülke gündemine oturdu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir araçla çocukların yanına gelen şahsın, yanındaki arkadaşıyla birlikte kendi öz çocuğunu zorla kaçırmaya çalıştığı görüldü. O anlarda yanındaki kuzeninin götürülmesini engellemek için büyük bir cesaret örneği sergileyen diğer küçük çocuk, yetişkin şahsa karşı tüm gücüyle karşı koyarak engel olmaya çalıştı. Küçük kuzenin arkadaşını ve akrabasını korumak adına sergilediği bu kararlı tutum milyonlarca kişi tarafından takdirle karşılanırken, olay sonrası Mısır İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada, çocuğu kaçıran baba ve suç ortağının kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, boşandığı eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiği ve failler hakkında geniş kapsamlı yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

