Nevşehir’in 2000 Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan B.C., eski eşi D.C. ile imam nikahlı olarak birlikte yaşayan A.B.’nin bulunduğu adrese gitti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.C., yanındaki parke taşıyla A.B.’nin başına vurarak ağır yaraladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu Yozgat’ta yakalanarak gözaltına alındı. Nevşehir’e getirilen ve adli makamlara sevk edilen B.C., "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralı A.B.'nin tedavisi devam ediyor.

