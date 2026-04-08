Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Derinkuyu Trafik Jandarması timleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürüş görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, görüntülerdeki motosiklet sürücüsünün H.B.Ş. olduğu tespit edildi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca; motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve diğer trafik kurallarını ihlal etmek suçlarından H.B.Ş.’ye toplam 88 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Şahsın kullandığı motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında "trafik güvenliğini kasten tehlikeye atmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada; kazaların, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaların önlenmesi ile trafikte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kural tanımayan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin yoğun şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası