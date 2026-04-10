Kaydet

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda, 5 ayrı olayda kullanılan 8 araçta toplam 52 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Suçta kullanılan araçların sürücülerine trafik kuralı ihlallerinden dolayı 219 bin 719 TL idari para cezası kesilerek araçlar trafikten men edilirken, yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olaylarla bağlantılı olarak yakalanan 12 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

