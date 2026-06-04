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Rize'nin Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halindeyken ters yöne girerek karşı şeride geçen 72 yaşındaki sürücünün idaresindeki otomobilin hafif ticari araç ve kamyonetle çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Meydana gelen feci zincirleme kazada, kural ihlali yaparak ters yöne giren aracın sürücüsü ve eşi olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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