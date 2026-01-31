Kaydet

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Dede Osman Mahallesi’nde, kentte etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayan zemin, bir evin istinat duvarının çökmesine neden oldu. Sokak üzerinde park halinde bulunan 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine devrilen korkuluk duvarı, araçta büyük çapta maddi hasara yol açtı. Olay sırasında otomobilde ve çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, duvarın otomobilin üzerine kağıt gibi katlandığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

