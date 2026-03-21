Şırnak’ın Cizre ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, beraberinde heyelan dehşetini getirdi. Cumhuriyet Mahallesi 1394. Sokak’ta dağ yamacından kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçaları, büyük bir gürültüyle yamaç eteğinde bulunan bir evin üzerine yuvarlandı. Kayaların isabet ettiği evin duvarları kağıt gibi parçalanırken, konut tamamen kullanılamaz hale geldi. Aynı bölgede yaklaşık 3 ay önce yaşanan benzer bir heyelanın ardından riskli görülen evlerin tahliye edilmiş olması, bu kez muhtemel bir can kaybının önüne geçerek büyük bir faciayı önledi. İlk heyelanda evi zarar gördüğü için çocuklarıyla birlikte yakınlarına sığınan Leyla Gezme, yaşanan son olayla birlikte tamamen çaresiz kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Bölgede inceleme başlatan ekipler, yağışların sürmesi ihtimaline karşı yeni toprak kayması risklerine yönelik vatandaşları uyarırken, evleri yıkılan ve sokakta kalan aileler seslerinin duyulmasını bekliyor.

