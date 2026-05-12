Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri’nin turizm, spor, kültür, ekonomi, belediyecilik ve şehir yatırımlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak, ”Şehrimiz ulusal ve uluslararası seviyede cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Haber merkezi ANKARA - Türkiye Basın Federasyonu’nda “Anadolu Sohbetleri” programında gazetecilerle bir araya gelen Memduh Büyükkılıç, bu kış sezonunda Erciyes Kayak Merkezi’nde 3 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek ekonomiye 200 milyon Euro katkı sağlandığını, yüksek irtifa kamp merkeziyle bölgenin dört mevsim kullanılan bir spor merkezi hâline geldiğini kaydetti.

BAŞKANDAN İKİ MÜJDE

Kayseri’nin farklı medeniyetlerin bıraktığı izlerle adeta açık hava müzesi görünümünde olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şehre kazandırdıkları iki müjdeyi de, Kayseri Türksoy tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Bu unvan şehir adına önemli bir kazanım oldu. Bundan sonra kültür, sanat ve tarih alanındaki birikimini uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde tanıtacağız. Kayserimiz Avrupa merkezli değerlendirmeler sonucunda “2029 Dünya Spor Başkenti” unvanını da almaya hak kazandı“ sözleriyle duyurdu.

İKTİDAR BELEDİYELER ARASINDA AYRIM YAPMIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini hatırlatan Büyükkılıç, bütçeden yatırıma en fazla pay ayıran belediyeler arasında yer aldıklarını belirtti. Belediyecilik anlayışında siyasi ayrımcılığa yer olmadığını vurgulayan Büyükkılıç, “Bir siyasi partiden seçilmiş olabilirsiniz ama hizmette ayrım yaparsanız kaybedersiniz. Kucaklayıcı olan, birleştirici olan her zaman kazanır” dedi.

Siyasi hayatında hem iktidar hem muhalefet dönemlerini gördüğünü söyleyen Büyükkılıç iktidarın belediyelere yaklaşımında ayrım yapmadığını ileri sürdü. Kamu görevinde bulunan kişilerin topluma karşı sorumluluk taşıdığını ifade eden Büyükkılıç, belediye başkanları ve siyasetçilerin özel yaşamlarında da dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerek, “Toplumun kaynaklarını kullanan ve topluma hizmet eden insanlar özel hayatlarında da hassas davranmalıdır” diye konuştu.

KAYSERİSPOR YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Küme düşen Kayseri Spor’a ilişkin soruyu cevaplayan Büyükkılıç, Türk futbolunda ekonomik dengesizlikler bulunduğunu, Anadolu kulüplerinin büyük bütçeli takımlarla eşit şartlarda mücadele etmesinin kolay olmadığını dile getirdi.

Kayserispor’un yeniden güçlü şekilde ayağa kalkacağına inandığını belirten Büyükkılıç, “Kayseri Spor bizim için olmazsa olmaz bir değerdir” şeklinde konuştu.

