Sivas genelinde bahar etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının aniden yaklaşık 10 derece birden düşmesiyle birlikte kış şartları yeniden geri döndü. Kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini yoğun kar yağışına bırakırken özellikle ulaşımın kritik noktaları olan bin 650 rakımlı Çamlıbel, 2 bin 10 rakımlı Geminbeli ve 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçitleri tamamen beyaza büründü. Kar yağışına ve ani sıcaklık değişimine hazırlıksız yakalanan pek çok sürücü, geçitlerdeki buzlanma ve düşük görüş mesafesi nedeniyle yollarda ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, kar yağışının kentin alçak kesimlerinde de etkisini hissettirmesi ve 2026 Nisan ayının bu soğuk dalgasının cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Karayolları ekipleri geçitlerde kar küreme çalışmalarına başlarken, yetkililer sürücüleri olası buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

