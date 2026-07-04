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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde trafikte seyir halindeyken başka bir araca saldırdığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayılan E.E. isimli sürücü, polis ekiplerinin sanal devriyesi sonucunda yakalandı. Kimliği tespit edilen kural tanımaz sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesilirken; aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi, ehliyetine geçici olarak el konuldu ve hakkında adli işlem başlatılmak üzere emniyete sevk edildi.

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