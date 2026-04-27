Samsun'un Canik ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramalarda akıllara durgunluk veren bir manzara yaşandı. Ev eşyası taşıma süsü verilerek kolilerin ve rulo halının içine zekice gizlenmiş 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan ve polis kamerasına da yansıyan bu şaşırtıcı anların ardından, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

