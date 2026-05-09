Karabük'ün Yenişehir Mahallesi'nde birlikte alkol alan 5 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Gruptaki 3 kişinin, aralarına aldıkları bir arkadaşlarını yere yatırıp acımasızca darbettiği şiddet dolu anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı şahsın hastaneye gitmeyi reddetmesi ve kendisini tekme tokat döven arkadaşlarından şikayetçi olmaması ise dikkat çekti.

