İhlas Haber Ajansı • Gaziantep
Trafikte kaynak yapan sürücüler dron kamerasında! 498 araca ceza kesildi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 10 günde kent genelinde gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, trafikte 'kaynak' yaparak hatalı şerit değiştiren 498 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Araçların kaynak yapmak suretiyle hatalı şerit değiştirme anlarının Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kameraları ile emniyet dron kameralarına saniye saniye yansıdığı belirtilirken, yetkililer tarafından kentte benzer denetim ve uygulamaların devam edeceği ifade edildi.
