Zehir ağı çökertildi! Taşların arkasına gizlenmiş uyuşturucu düzeneği şoke etti
Sakarya merkezli yürütülen ve İstanbul, Kocaeli ile Düzce'ye uzanan kapsamlı narkotik operasyonunda, kiraladıkları apart üzerinden geniş bir zehir ağı kuran 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. Çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edilen paranın ele geçirildiği başarılı operasyona; zehir tacirlerinin uyuşturucu paketlerini bir konteyner şasesinin içerisine, taşların arkasına saklayarak kurdukları akılalmaz gizli düzenek damga vurdu.
