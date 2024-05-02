1 mayıs tahrikçileri! Ortalığı karıştırıp ortadan kayboldular

CHP lideri Özel, DİSK ve KESK gibi kuruluşlar günlerce 1 Mayıs için “Taksim” çağrısı yaptı. Sol örgütler, Saraçhane’den harekete geçince Özel ve sendikalar alanı terk edip gitti. Polisin uyarılarına rağmen marjinal gruplar kaldırım taşları, demir çubuklarla polise saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin sağduyusu ve sabrı daha büyük olayların yaşanmasına engel oldu.

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı. Megakentte 29 cadde ve buralara açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. 264 noktada toplam 42 bin 434 polis görev yaptı. Taksim’e çıkmak isteyen CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB’un da aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri Saraçhane’de toplandı. CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Saraçhane’ye gidenler arasındaydı…

CHP lideri Özel, meslek örgütlerinin Saraçhane’de toplanma çağrısı yaptığını, kendilerinin de örgütlerini Saraçhane’ye çağırdıklarını belirterek “Elbette hedef Taksim Meydanı’dır. Çünkü 1 Mayıs’ın sembol meydanı Taksim Meydanı’dır. Bu meydandaki emniyet güçleri de emekçiler de siyasetçiler de bu ülkenin evlatlarıdır ve kardeştir” dedi.

Ekrem İmamoğlu ise “Son beş yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Eninde sonunda Taksim’de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün, ama seneye” ifadelerini kullandı. Özel’in ve İmamoğlu’nun beraberindeki sendikalarla birlikte Saraçhane’den polisin kapattığı Bozdoğan Kemeri’ne doğru yürümesi bekleniyordu ancak yaptıkları açıklamanın ardından araçlarına binerek alandan ayrıldılar.

Yürüyerek Bozdoğan Kemeri’ne ulaşan bazı marjinal gruplar, bölgede polisin barikatıyla karşılaştı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bir süre polis müdürleriyle görüştü. Gruplardaki bazı kişiler, söktükleri kaldırım taşlarını, pet şişeleri polise attı. Ellerindeki flama sopalarıyla polise saldıran göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazıyla yaptığı müdahaleyle geri çekildi. Polisi aşamayan DİSK ve KESK olayların başlamasından bir süre sonra Taksim’e yürümekten vazgeçti.

İFTİRACI FİNCANCI'YLA POZ VERDİLER

TSK’ya ‘kimyasal silah kullanıyor’ iftirası atan ve Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sahte rapor düzenlediği iddiaları ile gündeme gelen TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs yürüyüşünde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile poz verdi.

YERLİKAYA: POLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde düzenlenen 210 etkinliğe 241 bin kişinin katıldığını açıkladı. Çıkan olaylar sonucu 217’si İstanbul’da olmak üzere toplam 226 kişinin gözaltına alındığını, 28 güvenlik görevlisinin hafif şekilde

yaralandığını belirten Yerlikaya “Dünyaya örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum” dedi.