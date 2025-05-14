10 yıl içinde çocuk doktoru kalmayacak! Pediatride mezun sayısı dibe vurdu

Çalışma şartlarının ağırlığı ve nöbet sayıları nedeniyle yeni mezunlar pediatri branşını seçmekten uzak duruyor. Uzmanlar 10 yıl içinde çocuk doktoru bulmanın zor olacağına söyleyip yıllık mezun sayısının 150'ye kadar düştüğünü aktardı.

İş yükü, hizmet sürelerinin uzunluğu ve çalışma şartlarının zorluğu pediatrinin cazibesini düşürdü. Birçok köklü üniversitenin pediatri kadroları boş kalırken, özel hastanelerin çocuk acil servislerinde uzman doktor bulunamaması nedeniyle pratisyen hekimlerle hizmet verilmeye başlandı.

YILLIK MEZUN SAYISI 150

Ekol TV'nin haberine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin pediatri uzmanı bulunuyor. Ancak her yıl mezun olan yeni pediatrist sayısı ortalama sadece 100 ila 150 arasında. Uzmanlara göre mevcut ihtiyacı karşılamak için bu sayının en az iki katına çıkarılması şart.

Sağlık Bakanlığı da alarm zilleri çalan bu tabloya karşı harekete geçti ve Türk Pediatri Kurumu’ndan çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir rapor talep etti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Özellikle doğurganlık oranının yüksek olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde pediatrist yetersizliği çok daha yakıcı bir sorun haline geldi. Kadro boşlukları nedeniyle bu bölgelerde çocuk sağlığı hizmetlerine erişim büyük ölçüde sekteye uğramış durumda.

10 YIL İÇİNDE DOKTOR KALMAYACAK

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Böyle giderse önümüzdeki 10 yıl içinde çocuk kanserlerine ya da böbrek hastalıklarına bakan hekim bulmakta büyük zorluk yaşanacak. Yeni hekimler pediatriyi tercih etmiyor” dedi.

Asistan pediatrist Dr. Kaan Can Demirbaş ise pediatri uzmanlığı sürecinin oldukça uzun ve zorlayıcı olduğuna dikkat çekerek, “Hayatınızın yarısını adadığınız bir süreçten bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.