Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 10 yıl içinde çocuk doktoru kalmayacak! Pediatride mezun sayısı dibe vurdu

10 yıl içinde çocuk doktoru kalmayacak! Pediatride mezun sayısı dibe vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 yıl içinde çocuk doktoru kalmayacak! Pediatride mezun sayısı dibe vurdu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma şartlarının ağırlığı ve nöbet sayıları nedeniyle yeni mezunlar pediatri branşını seçmekten uzak duruyor. Uzmanlar 10 yıl içinde çocuk doktoru bulmanın zor olacağına söyleyip yıllık mezun sayısının 150'ye kadar düştüğünü aktardı.

İş yükü, hizmet sürelerinin uzunluğu ve çalışma şartlarının zorluğu pediatrinin cazibesini düşürdü. Birçok köklü üniversitenin pediatri kadroları boş kalırken, özel hastanelerin çocuk acil servislerinde uzman doktor bulunamaması nedeniyle pratisyen hekimlerle hizmet verilmeye başlandı.

YILLIK MEZUN SAYISI 150 

Ekol TV'nin haberine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin pediatri uzmanı bulunuyor. Ancak her yıl mezun olan yeni pediatrist sayısı ortalama sadece 100 ila 150 arasında. Uzmanlara göre mevcut ihtiyacı karşılamak için bu sayının en az iki katına çıkarılması şart.

Sağlık Bakanlığı da alarm zilleri çalan bu tabloya karşı harekete geçti ve Türk Pediatri Kurumu’ndan çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir rapor talep etti.

10 yıl içinde çocuk doktoru kalmayacak! Pediatride mezun sayısı dibe vurdu - 1. Resim

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Özellikle doğurganlık oranının yüksek olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde pediatrist yetersizliği çok daha yakıcı bir sorun haline geldi. Kadro boşlukları nedeniyle bu bölgelerde çocuk sağlığı hizmetlerine erişim büyük ölçüde sekteye uğramış durumda.

10 YIL İÇİNDE DOKTOR KALMAYACAK

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Böyle giderse önümüzdeki 10 yıl içinde çocuk kanserlerine ya da böbrek hastalıklarına bakan hekim bulmakta büyük zorluk yaşanacak. Yeni hekimler pediatriyi tercih etmiyor” dedi.

10 yıl içinde çocuk doktoru kalmayacak! Pediatride mezun sayısı dibe vurdu - 2. Resim

Asistan pediatrist Dr. Kaan Can Demirbaş ise pediatri uzmanlığı sürecinin oldukça uzun ve zorlayıcı olduğuna dikkat çekerek, “Hayatınızın yarısını adadığınız bir süreçten bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Polis kokudan şüphelendi, araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polis kokudan şüphelendi, araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi - GündemKokudan şüphelendiler, araçtan çıkanlar şaşırttıSosyal medyadaki o paylaşımlar başlarını yaktı! Çok sayıda gözaltı var - GündemSosyal medyadaki o paylaşımlar başlarını yaktıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Gıdalarda pestisit kalıntılarının önlenmesi için çalışma yürütülecek - GündemErdoğan "Mücadele edeceğiz" diyerek duyurduSağlık Bakanlığı harekete geçti: Kilolu kişiler tek tek tespit ediliyor! - GündemKilolu kişiler tek tek tespit ediliyor!Ekrem İmamoğlu ifade verdi! Bu kez kamu görevlisine hakaretle suçlanıyor - Gündemİmamoğlu ifade verdi! Bu kez kamu görevlisine hakaretİBB mağduru taksicilerden CHP İl Başkanlığı binası önünde eylem! - GündemCHP İl Başkanlığı binası önünde düdüklü protesto!
Sonraki Haber Yükleniyor...