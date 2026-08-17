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10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek

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10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek
Fotoğraf Başlığı 10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı’nın raporuna göre 2026 yılında il genelinde 614 yangın çıktı. Yangınlardan 392’sinin insan kaynaklı, 142’sinin elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi. Üç yıllık tabloya göre, açık alan yangınlarının yaklaşık yüzde 69’unun insan kaynaklı olduğu görüldü.

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Türkiye’nin dört bir yanından gelen orman yangını haberleri yürekleri sızlatırken, yangınlardan geri acı görüntüler kalıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı, Muğla’da çıkan yangınlara ilişkin bilgi verdi.

10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek
Başlık Resmi10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek

Buna göre 2026 yılının başından bu yana il genelinde 614 yangın çıktı. Yangınlardan 392’sinin insan kaynaklı, 142’sinin elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi. 80 yangının çıkış nedeni ise belirlenemedi.

DurumSayı
2026 Yılı Başından Bu Yana Çıkan Toplam Yangın614
İnsan Kaynaklı Yangınlar392
Elektrik Kaynaklı Yangınlar142
Nedeni Belirlenemeyen Yangınlar80

İŞTE YANGIN SEBEPLERİ

2024-2026 döneminde il genelinde 3 bin 869 açık alan yangını çıktı. Bu yangınların 2 bin 682’sinin insan kaynaklı, 766’sının ise elektrik kaynaklı olduğu belirlendi. 421 yangının çıkış sebebi tespit edilemedi. Yangına yol açan nedenler arasında söndürülmeden atılan sigara, kül ve kor ile temizlik amacıyla yakılan ateşler gösterildi.

10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek
Başlık Resmi10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek

Özellikle sıcaklıkların yükseldiği, nemin düştüğü ve bitki örtüsünün kuruduğu dönemlerde bu etkenlerin ormanlar için büyük risk oluşturduğu belirtildi.

10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek
Başlık Resmi10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek

YÜZDE 69’U İNSAN KAYNAKLI

Üç yıllık tabloya göre, açık alan yangınlarının yaklaşık yüzde 69’unun insan kaynaklı olduğu görüldü. Muğla’da 2024-2026 döneminde meydana gelen her 10 açık alan yangınının yaklaşık 7’sinde insan faktörü öne çıktı. Aynı dönemde elektrik kaynaklı yangınların oranı yaklaşık yüzde 20 olurken, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınların oranı ise yaklaşık yüzde 11 olarak gerçekleşti.

10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek
Başlık Resmi10’undan 7’sinin sebebi insan! Muğla’nın yangın raporunda acı gerçek

“HEPİMİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, orman yangınlarına ilişkin verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

Özellikle yaz aylarında, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ülkemizin birçok noktasında orman yangınları meydana geliyor. Bu yangınlarda çocuklarımıza miras bırakacağımız, yemyeşil ormanlarımızı, doğal bitki örtüsünü ve birçok canlıyı kaybediyoruz. Yangınların çıkış sebeplerine baktığımızda ve itfaiyemizin verilerine göre büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu yangınları önlemek için tüm vatandaşlarımıza, hepimize büyük görev düşüyor. Bizlere nefes olan ormanlarımızı hep birlikte koruyabiliriz.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muğla
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