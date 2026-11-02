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11 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu! 86 şüpheli tutuklandı

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11 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu! 86 şüpheli tutuklandı
Başlık Resmi11 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu! 86 şüpheli tutuklandı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 11 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yapılan operasyonda "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarında yakalanan 120 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

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İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele çerçevesinde son 5 günde 11 il merkezli yapılan operasyonlarda 120 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 86’sının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik son 5 günde 11 il merkezli operasyonlar yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan paylaşılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 120 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 86’sı tutuklanırken 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

11 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu! 86 şüpheli tutuklandı
Başlık Resmi11 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu! 86 şüpheli tutuklandı

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Açıklamada, yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıklarının belirlendiği bildirildi.

Siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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