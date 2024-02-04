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    • Başına gelmeyen kalmamış! 111 yaşındaki Hatice nine, hayata beşinci kez "Merhaba" dedi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gaziantep, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gaziantep'te yaşayan ve daha önce beyin kanaması geçiren, düşmeye bağlı kalça kırığı yaşayan, 6 Şubat 2023'teki depremde enkaz altında kalan 111 yaşındaki Hatice Düzer, zatürreyi de gördüğü tedaviyle yendi. sağlığına kavuşmasını pasta keserek kutladı.

    Yavuzeli ilçesinde 1 Temmuz 1913'te dünyaya gelen, 8 çocuğu, 36 torunu olan Hatice nine, 91 yaşındayken beyin kanaması geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Düzer, bir müddet yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

    KALÇA KEMİĞİNİ KIRDI, ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI...

    105 yaşındayken evde perde taktığı sırada sandalyeden düşerek kalça kemiği kırılan Düzer, yine yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere de Adıyaman'ın Besni ilçesinde yakalanan Düzer'in bulunduğu ev yıkıldı. Yaklaşık 5 saat sonra enkazdan kurtarılan Düzer, yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından sevenlerine kavuştu. 

    ZATÜRREYİ ATLATINCA PASTA KESTİLER

    28 Ocak'ta rahatsızlanan ve yakınları tarafından hastaneye götürülen Düzer'e zatürre teşhisi konuldu. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak servise alınan Düzer için hastane yönetimi, doktorlar ve hemşireler tarafından "Sağlıklı, mutlu yıllar 111" yazılı pasta kesildi. Alkışlar eşliğinde kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Hatice nine taburcu edildi.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gaziantep
    Haberler > Gündem > Başına gelmeyen kalmamış! 111 yaşındaki Hatice nine, hayata beşinci kez "Merhaba" dedi
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