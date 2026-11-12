İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'dan ülkemize getirildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda;

-Tasarlayarak Öldürme,

-Kasten Öldürme,

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,

-Nitelikli Yağma ve Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'dan ülkemize getiriliyor.

116 suçtan kırmızı bültenle aranıyordu: Sercan Yanal Yunanistan'dan getiriliyor

BİRÇOK SUÇ KAYDI VAR

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü Elebaşı Sercan Sayal'ın İzmir’de;

-90 kurşunlama,

-3 yaralama,

-1 kasten adam öldürme ve

-164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi.

"HİÇBİR SUÇLU İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"

Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Interpol Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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