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12 kişiyi ölümden döndüren korkunç olay! Otuz saniyede evi yıktı geçti: Kapılara duvarlara tutunduk

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Adana'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, 3 katlı binanın çatısını yerinden söktü. Ev sahibi Davut Şahin, korku dolu anları “Evde 10-12 kişi vardı. Bir uğultu geldi, evi yıktı geçti. Hepsi otuz saniyede oldu. Kapılara duvarlara tutunduk. Sonrasında her taraf yıkıldı” diyerek anlattı.

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Türkiye genelinde sağanak yağış etkisini sert şekilde hissettirmeye devam ederken Adana’da ise şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, 3 katlı binada hasara neden oldu.

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RÜZGAR, ÇATIYI SÖKTÜ

Rüzgarın etkisiyle binanın prefabrik çatısı yerinden sökülürken, çatı katındaki evin içi darmadağın oldu.

12 kişiyi ölümden döndüren korkunç olay! Otuz saniyede evi yıktı geçti: Kapılara duvarlara tutunduk
Başlık Resmi12 kişiyi ölümden döndüren korkunç olay! Otuz saniyede evi yıktı geçti: Kapılara duvarlara tutunduk

OTURURKEN DEHŞETİ YAŞADILAR

Olay sırasında evde bulunan aile ve misafirlerinden oluşan toplam 12 kişi, olaydan yara almadan kurtulurken, binada maddi hasar meydana geldi.

12 kişiyi ölümden döndüren korkunç olay! Otuz saniyede evi yıktı geçti: Kapılara duvarlara tutunduk
Başlık Resmi12 kişiyi ölümden döndüren korkunç olay! Otuz saniyede evi yıktı geçti: Kapılara duvarlara tutunduk

“HEPSİ OTUZ SANİYEDE OLDU”

61 yaşındaki ev sahibi Davut Şahin, korku dolu o anları şöyle anlattı:

Otuz saniye ya sürdü ya sürmedi. Evde misafirler ve çocuklar vardı. Evi yıktı geçti. Hepsi otuz saniyede oldu. Nereye tutunacağımızı şaşırdık. Kapılara duvarlara tutunduk. Sonrasında her taraf yıkıldı.

12 kişiyi ölümden döndüren korkunç olay! Otuz saniyede evi yıktı geçti: Kapılara duvarlara tutunduk
Başlık Resmi12 kişiyi ölümden döndüren korkunç olay! Otuz saniyede evi yıktı geçti: Kapılara duvarlara tutunduk

“EVDE 10-12 KİŞİ VARDI”

Fırtınanın çatıyı yıktığı anlarda deprem olduğunu sandıklarını belirten Şahin “Öyle bir uğultu geldi. Yapacak bir şey yok. Çocuklarımıza bir şey olmadı. Evde 10-12 kişi vardı. Ev yerle bir oldu. Afetten daha kötü oldu. Yetkililer yardım yaparlarsa güzel olur. Yapmazlarsa da canları sağ olsun. Burayı bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız" dedi.

12 kişiyi ölümden döndüren korkunç olay! Otuz saniyede evi yıktı geçti: Kapılara duvarlara tutunduk
Başlık Resmi12 kişiyi ölümden döndüren korkunç olay! Otuz saniyede evi yıktı geçti: Kapılara duvarlara tutunduk
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana
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