1.2 milyon lira maaş aldığı iddia edilmişti! Gündemdeki rektörden açıklama geldi

Çankırı Karatekin Üniversitesi önceki rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin 4 yıl boyunca döner sermayeden ayda 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı ve görevden alındığı iddia edilmişti. Çiftçi, gündeme gelen iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin önceki rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin 4 yıl boyunca döner sermayeden ayda 1 milyon 210 bin maaş aldığı iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Çiftçi, görevini 2021-2025 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yürüttüğünü ve süresi dolunca görevi devrettiğini söyledi.

Çiftçi, döner sermaye üzerinden aldığı yönetici payının da yasal sınırlar içinde olduğunu, iddia edilen rakamların gerçekle ilgisi olmadığını belirtti. Konuyla ilgili yapılan haberler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını da kaydeden Prof. Dr. Çiftçi, tazminattan elde edilecek geliri ise Filistinlilere bağışlayacağını bildirdi.

Hakkında çıkan haberlerle algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını söyleyen Prof. Dr. Çiftçi şunları söyledi:

"GÖREVDEN ALINDI" İDDİALARINA CEVAP

"Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2021 yılında rektör olarak atandım, görevimi ise 2025 yılı Nisan ayında tamamladım. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Prof. Dr. Mevlüt Karataş atanıncaya kadar bir ay daha fazla çalışarak görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Bir kısım basında dile getirilen 'görevden alındı' iddiası tamamen yanlış ve algı yönetimi oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi, son 4 yıllık süreçte bir uluslararası üniversite olarak birçok ulusal başarılar elde etti. Görevimiz süresince Çankırı Karatekin Üniversitesi, akreditasyon, ihtisaslaşma, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik, toplumsal katkı, uluslararasılaşma alanlarında etki değeri yüksek bir üniversite oldu."

Prof. Dr. Harun Çiftçi

Görevde olduğu süre zarfında özellikle birçok alanda üniversiteye gelir getirisi olan faaliyetlerin söz konusu olduğunu belirten Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"YÖNETİCİ PAYI ALINDI" "Çeşitli merkezlerden ciddi manada katkı getiren faaliyetler oldu. Bu faaliyetler içerisinde özellikle Sayıştayın Yükseköğretim Kurulu mevzuatında ifade edildiği gibi yönetici payı alındı. Bu yönetici payı iddia edildiği gibi milyonların üzerinde olan bir rakam asla değildir. Özellikle mevzuatta ifade edilen tutar, iddia edilen ve iftira olarak algıladığımız tutarın yaklaşık 6'da 1'i kadardır. Dolayısıyla bu tür haberler yayınlanırken muhakkak teyit edilmesi gerekli. "İTİBAR SUİKASTI OLUŞTURDULAR" Yatırılan miktarlar defterdarlığın onayı ile bankalara yatırıldığı için çok kolay bir şekilde takip edilebilmektedir. Fakat ne yazık ki birçok basın mensubu bu konuda gerekli hassasiyeti göstermemiş, basın hürriyetini iftira hürriyeti olarak da algılamış. Dolayısıyla Yükseköğretim Kurumunun üst düzey yöneticisini günlerce manşetlerde taşıyarak adeta bir itibar suikastı oluşturmuşlardır. Gelinen süreç zarfında birçok yerden gerçekleri açıklama yaparak ifade ettik."

"MANEVİ TAZMİNATTAN ELDE EDİLECEK GELİRİ DE FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE GÖNDERECEĞİM"

İddialarla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduğunu belirten Çiftçi, "En sonunda Yükseköğretim Kurulunun da basın açıklaması ile ortaya çıkan iddiaların son derece hatalı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çankırı Karatekin Üniversitesi, her yıl Sayıştay denetiminden geçen bir üniversite. Özellikle birçok faaliyet noktasında kamu birikimlerini en iyi şekilde değerlendiren bir üniversite oldu. Yalan yanlış iddialı haberlerle ilgili de kanuni olarak hukuki süreleri başlatmış bulunmaktayız. Özellikle yalan haberin yayılması ve kişisel haklarımıza olan hakaretlerden dolayı da açılacak manevi tazminattan elde edilecek geliri de Filistinli kardeşlerimize göndereceğim" diye konuştu.