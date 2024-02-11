Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Mısır'a kritik ziyaret, 12 yıl sonra ilk olacak!

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır'a resmi ziyaretlerde bulunacağını duyurdu. Erdoğan'ın Mısır ziyareti 12 yıl sonra ilk olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 yılın ardından ilişkilerin tekrar normale döndüğü Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin önümüzdeki günlerde ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaretler için açıklamada bulundu. Buna göre Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere 12-13 Şubat'ta önce Birleşik Arap Emirliklerini ardından ise 14 Şubat'ta Mısır Arap Cumhuriyeti'ne gidecek.

İLK DURAK BAE

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde BAE'nin en büyük ikinci şehri Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak. Erdoğan, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak bir konuşma gerçekleştirecek.

ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

12 YIL SONRA MISIR'A ZİYARET

Erdoğan BAE'nin ardından diplomatik ilişkilerin normale döndüğü Mısır'ın başkenti Kahire'yi de ziyaret edecek. Gazze konusunun masada olması beklenen görüşmelerde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında, Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne 13 Şubat’ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire’yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacaktır.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."