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13 yaşındaki çocuk kalbine yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 13 yaşındaki Maram Hac Hasan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. 13 yaşındaki Suriye uyruklu Maram Hac Hasan evde bir anda fenalaştı. 

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran çocuğa kalp masajı yapmaya başladılar.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansa alınan çocuk, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

13 yaşındaki çocuk kalbine yenik düştü - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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