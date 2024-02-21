14 ilde FETÖ operasyonu! 67 örgüt üyesi 'KISKAÇ'a yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini yayınlayan Bakan Yerlikaya, "FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız" dedi.

Güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Bu kapsamda yurt genelinde çok sayıda operasyonlar düzenleniyor. Son olarak FETÖ'ye yönelik 14 ilde eş zamanlı olarak “KISKAÇ-7” Operasyonları düzenlendi. Operasyonda örgüt üyesi 67 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı

FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ’da FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında şüphelilerin:

Örgütün “Güncel Yapılanması”, sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

Münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları,

Dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu:

Çok miktarda para ve

Çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

4 BİN 22 OPERASYONLA BİNLERCE ŞÜPHELİ YAKALANDI

1 Haziran 2023’ten Günümüze kadar FETÖ’ye yönelik toplam 4 bin 22 Operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 bin 45 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin