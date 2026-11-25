147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları açıklandı. Adayların cevap kağıtları da ÖSYM'nin internet adresinde 10 gün süreyle erişime açıldı.

Özetle Kaydet a- | +A

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Kasım'da uygulanan 2026-KPSS DHBT'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek. Öte yandan sınava katılan adayların cevap kağıtları da 10 gün süreyle erişime açıldı.

147 BİN 844 ADAY BAŞVURMUŞTU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 1 Kasım’da 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) uygulanmıştı.

147 binden fazla kişi başvurmuştu! KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı

30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda yapılan sınavda adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verilmişti. Uygulanan 2026-KPSS DHBT'de her testin temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açılmıştı. Sınava 147 bin 844 adayın başvurduğu açıklanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala