15 günlük sömestr tatili 1 aya mı çıktı? İddialar sonrası resmi açıklama geldi 

22 Ocak 2024 14:34 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 14:37

Sosyal medyada 15 günlük sömestr tatilinin 1 aya çıkarıldığına yönelik paylaşımlar artınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya dair bir açıklama geldi. Merkez iddiaları kesin bir dille yalanladı.

22 OCAK'TA BAŞLAYIP 2 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir" denildi.