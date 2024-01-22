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    15 günlük sömestr tatili 1 aya mı çıktı? İddialar sonrası resmi açıklama geldi 

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 15 günlük somestr tatilinin 1 aya uzatıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Tatil sürelerinde değişiklik olmadığını belirten Merkez, "Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir." açıklamasını yaptı.

    15 günlük sömestr tatili 1 aya mı çıktı? İddialar sonrası resmi açıklama geldi 
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sosyal medyada 15 günlük sömestr tatilinin 1 aya çıkarıldığına yönelik paylaşımlar artınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya dair bir açıklama geldi. Merkez iddiaları kesin bir dille yalanladı.

    22 OCAK'TA BAŞLAYIP 2 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır.  Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir" denildi. 

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SömestrTatil
    Haberler > Gündem > 15 günlük sömestr tatili 1 aya mı çıktı? İddialar sonrası resmi açıklama geldi 
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