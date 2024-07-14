15 Temmuz kahramanları anlattı: Piste çıkmasaydık Külliye'yi basacaklardı

15 Temmuz darbe girişiminin gazileri ve şehit yakınları yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Askerlerin Denizli Çardak Havalimanına inmesine engel olan eski Belediye Başkanı Mahmut Özptürk "Piste inmelerine engellemek amacıyla belediye araçlarını ve Büyükşehir Belediyesine bağlı araçlarının tamamını piste çıkartarak, piste kullanılmaz hale getirdik. Onlar belki cumhurbaşkanımızın bulunduğu külliyeyi basacaklardı" dedi. Gazi Yılmaz Lale ise, "Oraya giden ilk sivil kıyafetli kişi bendim" diyerek

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Vatandaşların dik duruşuyla bertaraf edilen girişimde 251 kişi şehit oldu.

Darbenin yıl dönümünde gazi ve şehit yakınları yaşadıklarını anlattı.

"DOKTORLUĞU KAZANDI SINAV SONUCUNU GÖREMEDİ"

8 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimi esnasında şehit düşen Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı kırsal Alikan Mahallesi'ne nüfusuna kayıtlı Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, yaşadığı acının hala taze olduğunu anlattı. Anne Dalgıç, İstanbul'da görevini tamamladıktan sonra izne ayrılan ama buna rağmen arkadaşına yardıma koştuğu esnada şehit düşen Fatih Dalgıç'ın, eşyalarını ve fotoğraflarına sık sık bakarak özlem gidermeye çalıştığını söyledi. Asiye Dalgıç'ın 5 buçuk yaşındaki torunu Buğra Bulut ise dayısı Fatih Dalgıç gibi polis memuru olmak istediğini belirtti.

Oğlunun doktor olmak için sınav verdiğini ve şehit düştüğü için kazandığı sınavın sonuçlarını göremediğini belirten Anne dalgıç şöyle devam etti:

"DEFNEDİLDİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLADI"

Cuma günü saat 3 gibi, "Anne seni öyle bir yaşatacağım ki aklın hayalin durur" dedi. "Ben doktor oldum pazartesi günü sonuçlar açıklanacak" dedi. Darbeden bir gün önceydi. "Tamam oğlum" dedim. Ama gece bu olay yaşandı. Sınavı verdi doktorluğu kazanmıştı. Fatih defnedildikten sonra pazartesi sonuçlar açıklandı. Küçük kardeşi de Ankara'da polisti, "Cumartesi sende gel, anneme sürpriz yapalım" demişler. Bana sürpriz yapacaklarmış, bana tam sürpriz oldu.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN GAZİLERİ

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen o gece yaşananlar hafızlardan silinmiyor. 15 Temmuz gecesi 11. Komando Tugay Komutanı olan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Denizli sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, Denizli'deki 550 komandoyu Ankara'ya sevk etmek istedi.

İŞ MAKİNELERİNİ PİSTE ÇEKTİ

Kayseri Erkilet Askeri Havaalanından gelen C-130 ve C-160 tipi iki kargo uçağın Çardak Hava Meydan Komutanlığına veya Çardak Havalimanına inmesinin planlanarak 550 komandonun Ankara'ya gitmesi hedeflendi. Çardak'a 550 darbeci askerin geleceğini ve uçaklarla kentten ayrılacağı haberini alan Çardak, Bozkurt ve Honaz halkı Hava Meydan Komutanlığı önüne giderek askerlerin geçişine izin vermedi. O esnada dönemin Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, kendi belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makinalarını piste çekilmesi talimatını vermesi üzerine Kayseri'den gelen askeri kargo uçaklarının inişi engellendi.

KÜLLİYEYİ BASMALARINI ENGELLEDİ

Darbe girişiminin yaşandığı anlarda ne yapılacağına karar verecek kişilere ulaşılamadığını belirten Öztürk, kalkışmanın sonrasında devam eden soruşturmalar kapsamında karar verici kişilerin FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığını söyledi. Ülkenin kurtuluşu için canları pahasına askeri konvoyun önüne geçtiklerini ifade eden Öztürk, “Konvoyu durdurduktan sonra kargo uçaklarının ilçemiz üzerinde uçtuğunu tespit ettik. Bunun üzerine piste inmelerine engellemek amacıyla belediye araçlarını ve Büyükşehir Belediyesine bağlı araçlarının tamamını piste çıkartarak, piste kullanılmaz hale getirdik.

Sabah saatlerinde de İl Jandarma Komutanlığından geldiler ve biz nöbete devam ederken buradaki darbeci askerleri teslim alarak buradan ayrıldılar. Çardak aslında Kazan kadar önemliydi. Kazandan belki daha önemliydi. Buradan giden 550 komando darbeci asker belki cumhurbaşkanımızın bulunduğu külliyeyi basacaklardı. Biz tabi soğukkanlılığımızla başımıza ne geleceğini düşünmeden bütün bunları yaptık. Ülkemiz için yine gerekirse yine yaparız” şeklinde konuştu.

"TEK BAŞIMA TRT'YE GİTTİM"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında başkan yardımcısı olarak görev yapan Asım Bulat da engellemeye çalıştığı darbeci askerlerin ateş açması sonucu bacağından vurularak gazi oldu. 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı olarak görevine devam eden Bulat, o gece yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Polis Müzesi hakkında da bilgi veren Bulat, şehitlerden geriye kalan değerli hatıraların müzede sergilendiğini söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece ile ilgili konuşan Bulat, “15 Temmuz gecesi, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında, başkan yardımcısı olarak görev yapıyordum. Uçaklar alçak uçuş gerçekleştiriyordu. Genel Kurmay Başkanlığının yakınlarında bir silah sesi duydum.

Kafamda soru işaretleri oluştu. İstanbul'dan bir arkadaşım arayıp bir durum olduğunu ve köprünün trafiğe kapatıldığını söyledi. Tedbirli olmak için tekrar Genel Müdürlüğe döndüm. Beylik silahım ile diğer silahımı yanıma aldım. Çıkacağım esnada dönemin İstihbarat Başkan Yardımcısı Resul Kabataş beni arayarak, ‘Abi darbe oldu, TRT'yi ele geçirdiler' dedi. Tek başıma TRT'ye gittim. İçeriye nasıl gireceğimizi düşündük. Kapıda çok asker vardı. O sırada dönemin İkmal Başkan Yardımcısını aradım. O da İstanbul'a gidiyormuş. Ben arayınca Bolu'dan dönüp geri geldi. Bizi korkutmak için ateş ettiler. İçeriye girmeye çalıştık. O sırada helikopterle bize iki kez ateş açtılar. Biz de ön tarafa gittik. İçeriye girmeye çalışırken bacağımdan vuruldum. Birileri beni hastaneye götürdü. Yaram çok büyük değildi. Tedavi olduktan sonra tekrar Genel Müdürlüğe gelip görevime devam ettim” dedi.

"KOLLARIMDA CAN VERDİLER"

İzmir’de yaşayan Yılmaz Lale, 15 Temmuz gecesi gittiği Genelkurmay Başkanlığı çevresinde hain darbeciler tarafından zırhlı araç içerisinden açılan ateşle sol göğüs hizasından vurularak gazi oldu. Hastaneye kaldırılan Lale, 15 gün boyunca göğsündeki mermiyle yaşadı. Gazi Lale, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde o geceyi anlattı.

Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde mücadele vardı. Oraya giden ilk sivil kıyafetli kişi bendim. Orada bizimle beraber çok büyük bir kalabalık toplandı. O gün darbecilerle büyük bir mücadelemiz oldu. Ölenlerimiz vardı. Ben günün sonunda yaralı bir vaziyette olaydan çıktım. Çok şükür demokrasi galip geldi. Türk milleti galip geldi. Darbe sevdalılarına Cumhuriyet’i yıktırmadık.

Benimle beraber bir sürü insan vuruldu. Ben olayı basit atlattım diyorum. Kollarımda can verenler, Şehit olanlar oldu. Vatandaşlarımızın 15 Temmuz darbe girişiminden ders alması gerekiyor.