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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Bir kişi köprüden atlamaya çalıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü&#039;nde hareketli anlar! Bir kişi köprüden atlamaya çalıştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, SMA destekçisi bir kişinin eylem yapmasının ardından yeniden hareketli anlar yaşandı. İntihar girişiminde bulunan bir kişi, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Haziran ayında aracını durduran bir kişi paniğe neden olmuş ve trafiğin kapanmasına yol açmıştı. Köprüde bir kez daha hareketli anlar yaşandı. Bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü.

KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEDİ

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUÇ VERDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, atlamak isteyen şahsı yaklaşık yarım saat ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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