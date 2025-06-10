150 kişi işten çıkarılmıştı! Marmaris Belediyesi'ne açılan davada emsal karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Haziran 2025 11:53 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 11:57 - Güncelleme:

Marmaris Belediyesi tarafından seçim sonrası işine son verilen yaklaşık 150 çalışandan biri olan sekreter, açtığı davada gülen taraf oldu. Söz konusu çalışanın iş akdinin yenilenmemesini hukuka aykırı bularak iptal eden İzmir Bölge İdare Mahkemesi, davacının tüm özlük haklarının ve uğradığı maddi kaybın faiziyle ödenmesine hükmetti. Söz konusu kararın, benzer durumda olan diğer belediye çalışanları açısından emsal teşkil ettiği belirtildi.

CHP'li Marmaris Belediyesi'nde partilisi Mehmet Oktay'dan mührü devralan Acar Ünlü, göreve başladıktan sonra işten çıkarmalarla gündeme gelmişti. Seçimin ardından belediyede yapılan görev değişiklikleri ve işten çıkarmalar kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Yaklaşık 150 çalışanın görevine son verilirken, birçok kişi mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. "İŞTEN ÇIKARMA GEREKÇESİ HUKUKA AYKIRI" İş akdi "hizmete ihtiyaç kalmadığı" ve "gerekli nitelikleri taşımadığı" gerekçeleriyle yenilenmeyen belediye iştirakindeki bir sekreter, belediyeyi mahkemeye verdi. Söz konusu gerekçelerin somut verilere dayanmadığını belirten mahkeme, davacının görevini yürütecek yeterliliğe sahip olduğu ve kamu yararı gözetilmeden işlem yapıldığını vurguladı. İşten çıkarmanın hukuka aykırı olduğuna hükmeden mahkeme, sözleşmenin yenilenmemesi işlemini iptal etti. İlgili Haber Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma "ÖZLÜK HAKLARI VE TAZMİNAT" KARARI Mahkeme, sekreterin mahrum kaldığı tüm özlük haklarının, maddi kayıplarının ve yargılama giderlerinin Marmaris Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verdi. Acar Ünlü EMSAL KARAR NİTELİĞİNDE Kararın, benzer durumda olan diğer belediye çalışanları açısından da emsal teşkil edebileceği belirtildi. Süreci takip eden hukukçular, belediyelerin sözleşmeli personel ile ilgili işlemlerinde objektif ve belgelenebilir gerekçeler sunması gerektiğine dikkat çekti. 18 MEMURUN DAVASI DEVAM EDİYOR Belediyenin işten çıkardığı yaklaşık 150 kişi arasında yer alan 18 sözleşmeli memurun yargı sürecini sürdürdüğü öğrenildi. İlgili Haber Marmaris'teki doğa katliamında adı geçen eski başkan topu CHP'ye attı: Günah keçisi ilan ediyorlar

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş