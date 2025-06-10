Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 150 kişi işten çıkarılmıştı! Marmaris Belediyesi'ne açılan davada emsal karar

150 kişi işten çıkarılmıştı! Marmaris Belediyesi'ne açılan davada emsal karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
150 kişi işten çıkarılmıştı! Marmaris Belediyesi&#039;ne açılan davada emsal karar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmaris Belediyesi tarafından seçim sonrası işine son verilen yaklaşık 150 çalışandan biri olan sekreter, açtığı davada gülen taraf oldu. Söz konusu çalışanın iş akdinin yenilenmemesini hukuka aykırı bularak iptal eden İzmir Bölge İdare Mahkemesi, davacının tüm özlük haklarının ve uğradığı maddi kaybın faiziyle ödenmesine hükmetti. Söz konusu kararın, benzer durumda olan diğer belediye çalışanları açısından emsal teşkil ettiği belirtildi.

CHP'li Marmaris Belediyesi'nde partilisi Mehmet Oktay'dan mührü devralan Acar Ünlü, göreve başladıktan sonra işten çıkarmalarla gündeme gelmişti. Seçimin ardından belediyede yapılan görev değişiklikleri ve işten çıkarmalar kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Yaklaşık 150 çalışanın görevine son verilirken, birçok kişi mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.

150 kişi işten çıkarılmıştı! Marmaris Belediyesi'ne açılan davada emsal karar - 1. Resim

"İŞTEN ÇIKARMA GEREKÇESİ HUKUKA AYKIRI"

İş akdi "hizmete ihtiyaç kalmadığı" ve "gerekli nitelikleri taşımadığı" gerekçeleriyle yenilenmeyen belediye iştirakindeki bir sekreter, belediyeyi mahkemeye verdi. Söz konusu gerekçelerin somut verilere dayanmadığını belirten mahkeme, davacının görevini yürütecek yeterliliğe sahip olduğu ve kamu yararı gözetilmeden işlem yapıldığını vurguladı. İşten çıkarmanın hukuka aykırı olduğuna hükmeden mahkeme, sözleşmenin yenilenmemesi işlemini iptal etti.

"ÖZLÜK HAKLARI VE TAZMİNAT" KARARI

Mahkeme, sekreterin mahrum kaldığı tüm özlük haklarının, maddi kayıplarının ve yargılama giderlerinin Marmaris Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verdi.

150 kişi işten çıkarılmıştı! Marmaris Belediyesi'ne açılan davada emsal karar - 2. Resim
Acar Ünlü

EMSAL KARAR NİTELİĞİNDE

Kararın, benzer durumda olan diğer belediye çalışanları açısından da emsal teşkil edebileceği belirtildi. Süreci takip eden hukukçular, belediyelerin sözleşmeli personel ile ilgili işlemlerinde objektif ve belgelenebilir gerekçeler sunması gerektiğine dikkat çekti.

18 MEMURUN DAVASI DEVAM EDİYOR

Belediyenin işten çıkardığı yaklaşık 150 kişi arasında yer alan 18 sözleşmeli memurun yargı sürecini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Klasiklere meydan okuyor! Yazın trend tatlısı soğuk baklava nasıl yapılır?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde herkes yutkundu... Acılı eş gözyaşlarına boğuldu: Sözümü tutacağım - GündemAcılı eş gözyaşlarına boğuldu: Sözümü tutacağımİki aşamalı 'Huzur İstanbul' uygulaması: 513 gözaltı - Gündemİstanbul Emniyeti düğmeye bastı: 513 gözaltı varCamide namazla alay etti, cemaat haddini bildirdi - GündemNamazla alay etti, cemaat haddini bildirdiHulusi Akar'dan İsrail'e 'Madleen' tepkisi! "Bir gün mutlaka..." - GündemHulusi Akar'dan İsrail'e 'Madleen' tepkisi!Bayram tatili bitti! Anadolu Otoyolu Bolu kesimi hala yoğun - GündemBayram tatili bitti! Anadolu Otoyolu'nda son durumBakanlık açıkladı: Rekor seviyede yakalama var! Hepsinin değeri 26 milyar TL'yi geçiyor - GündemBakanlık açıkladı: Rekor seviyede yakalama var!
Sonraki Haber Yükleniyor...