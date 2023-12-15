16-17 Aralık Adana elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ Adana elektrik kesintisi listesi! Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrikler ne zaman gelecek?

15 Aralık 2023 17:35 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:37

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana Toroslar elektrik kesintisi 16-17 Aralık! Bugün ve yarınki Adana Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. Adana’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, Toroslar Seyhan, Yüreğir, Çukurova ilçelerinde elektrikler neden yok soruları yanıt buldu. Peki, Toroslar Elektrik Dağıtım arıza takibi nasıl yapılır? İşte Adana Toroslar EDAŞ elektrik arıza takip sorgulama! Adana Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Seyhan elektrik kesintisi bilgileri…

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17 ARALIK

Adana’da ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

BARBAROS, 17003 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YEŞİLOBA, 17003 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GÜRSELPAŞA, 75055 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

OVA, ŞAKİRPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2023 18:21 'da verilmesi planlanmaktadır.

YEŞİLOBA, 1. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2023 14:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

YEŞİLYURT, 70543 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2023 03:53 'da verilmesi planlanmaktadır.

AKKAPI, 12002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2023 03:42 'da verilmesi planlanmaktadır.

ONUR, ŞAKİRPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

SÜMER, 69044 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

HAYDAROĞLU, 156 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2023 02:19 'da verilmesi planlanmaktadır.

ULUBATLI HASAN, 3070 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2023 15:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

HACIALİ, 100- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2023 09:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

GÜVELOĞLU, ÇATALPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

LEVENT, ÇATALPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

DOĞANKENT KIŞLA, 4680 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

P.T.T, 3669 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KOZA, BAHAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

HUZUREVLERİ, 77001- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2023 04:07 'da verilmesi planlanmaktadır.

YURT, 71295 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2023 02:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

YÜZÜNCÜYIL, 85001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

DÖRTLER, TOPALAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

BELEDİYE EVLERİ, 84001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2023 04:43 'da verilmesi planlanmaktadır.

BELEDİYE EVLERİ, 84001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2023 05:16 'da verilmesi planlanmaktadır.

DÖRTLER, TOPALAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2023 17:45 'da verilmesi planlanmaktadır.

GÜZELYALI, 81001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2023 02:58 'da verilmesi planlanmaktadır.

YURT, 71295 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2023 03:23 'da verilmesi planlanmaktadır.

SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

EĞECİUŞAĞI, EĞECİUŞAĞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2023 15:50 'da verilmesi planlanmaktadır.

ÇARKIPARE, 1011 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.12.2023 14:02 'da verilmesi planlanmaktadır.

SULUCA, 6318 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

AYDINYURDU, AYDINYURDU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YENİYAYLA, YENİYAYLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ŞAHİNTEPE, 3203 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.12.2023 13:52 'da verilmesi planlanmaktadır.

GÜLTEPE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ADANA TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Adana elektrik dağıtım şirketi Toroslar EDAŞ’tır. Adana’daki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak Adana’da bulunduğunuz bölgenin veya Adana’daki başka herhangi bir ilçe ya da mahallenin planlı elektrik kesintileri hakkında bilgi alabilir ya da arıza bildiriminde bulunabilirsiniz.