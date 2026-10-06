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17 yaşındaki kıza saldıran adamı çevredekiler darp etti

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17 yaşındaki kıza saldıran adamı çevredekiler darp etti
Başlık Resmi17 yaşındaki kıza saldıran adamı çevredekiler darp etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki bir genç kız tanımadığı 54 yaşındaki bir erkek tarafından saldırıya uğradı. O sırada bölgede bulunan kızın babası ve çevredeki vatandaşlar saldırganı darp ederek etkisiz hale getirdi.

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, çay ocağından çıktığı esnada arkasından gelen 54 yaşındaki kişinin saldırısına uğradı. Kızın yardımına koşan babası ve etraftaki vatandaşlar, şüpheliyi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yaşanan olayda, akşam saatlerinde babasıyla beraber olan 17 yaşındaki N.C., çay ocağından çıktığı esnada daha önceden tanışıklığı olmadığı belirtilen A.A. (54) adlı şahıs tarafından arkasından takip edildi. Bir süre sonra genç kıza saldıran şahıs, darp etmeye başladı. Saldırı esnasında genç kızın yardımına babası ve etraftaki vatandaşlar koştu. Vatandaşların müdahalesiyle genç kız şüphelinin elinden kurtarılırken, öfkelenen bazı vatandaşlar A.A.’yı döverek etkisiz hale getirdi. İhbar sonrasında olay yerine polis ekipleri gönderildi. A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, saldırı esnasında yaralanan genç kız kontrol gayesiyle hastaneye gönderildi.

17 yaşındaki kıza saldıran adamı çevredekiler darp etti
Başlık Resmi17 yaşındaki kıza saldıran adamı çevredekiler darp etti

Öte taraftan olay anı çevrede olan güvenlik kamerları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kızın çay ocağından çıkarken şahsın saldırması, vatandaşların olaya müdahale etmesi ve bazı vatandaşların şahsı darp emesi yer alıyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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