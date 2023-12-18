18-19 Aralık Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Sincan elektik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

18 Aralık 2023 18:01 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 18:02

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara elektrik kesintisi 19 Aralık! Ankara Çubuk’ta, Kahramankazan’da, Beypazarı’nda ve Elmadağ’da zaman zaman elektrik kesintisi yaşanabilmektedir. Son dakika elektrik kesintisi bilgileri güncel duyurular ile Başkent EDAŞ’ın açıklamalarıyla haberimizde yer almaktadır. Ankara’da bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokak bilgileri ile kesinti süresi haberimizde…

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19 ARALIK

Ankara’da 13 Aralık günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar ile elektrik kesintisinin tahmin edilen kesintisi süresi Başkent EDAŞ’ın bildirimlerine göre şu şekildedir:

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

YENİMAHALLE, KOVACA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

İSMETPAŞA, ATMACA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YENİMAHALLE, ACAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

TULUMTAŞ, 2301 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

YAYLABAĞ, 3685 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

EYMİR, 3810 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

İNCEK, 1000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADNAN MENDERES, ANAVATAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

TEPEBAŞI, BALA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.12.2023 14:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

ÇİÇEKLİ, BİRSEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 17.12.2023 15:12 'da verilmesi planlanmaktadır.

YAYLA, SEYİTLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ANKARA BAŞKENT EDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ/ARIZA TELEFON NUMARASI

Ankara’daki elektrik dağıtım şirketi Başken EDAŞ’tır. Ankara’da güncel elektrik kesintileri ve arıza durum takibi ile sorgulamalar için 186’yı arayabilirsiniz.