18 ile aranıyordu! Cezaevi yolculuğu mayoyla başladı
Hakkında hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Sinop'ta denizde yüzerken yakalandı. Üzerinde mayoyla yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.
Adıyaman’da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan firari, Sinop sahilinde denizde yüzerken polis ekiplerince yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Murat Boran’ın Sinop’ta saklandığını tespit etti.
DENİZ KEYFİNDE YAKALANDI
Şüphelinin yerini belirleyen ekipler, Sinop’a giderek yürüttükleri 3 günlük teknik ve fiziki takip sonucu Boran'ı denizde yüzdüğü sırada yakaladı.
Boran, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman’a getirilerek cezaevine teslim edildi.