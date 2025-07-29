2 buçuk milyon sürücü için son çağrı! Şu an 15 lira, 2 gün sonra 7 bin 438 lira olacak

Eski tip sürücü belgesi kullanan 2 milyon 482 bin 461 kişi, belgelerini 31 Temmuz 2025’e kadar yenilemezse ehliyetleri geçersiz olacak. Bu tarihe kadar yenileme ücreti 15 TL iken, sonrasında 7 bin 438 TL’ye çıkacak. Nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle yetkililer, işlemlerin son günlere bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Randevular "Alo 199", mobil uygulama ve "nvi.gov.tr" üzerinden alınabiliyor.

Eski tip sürücü belgesi kullanan 2 milyon 482 bin 461 kişi 31 Temmuz 2025'e kadar belgelerini yenilemediği takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün yapılan son tespitlerde, 2 milyon 482 bin 461 kişinin sürücü belgesi için yenileme işlemi yaptırmadığı belirlendi.

2 GÜN SONRA 7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar sadece 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, "Alo 199 Çağrı Merkezi", mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

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NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Öte yandan vatandaşların ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm personeliyle yoğun bir şekilde çalışarak süreci titizlikle yürütüyor.