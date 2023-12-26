2 dakikada 12 milyonluk vurgun! Kuyumcuyu soyup soğana çevirdikleri anlar kamerada

26 Aralık 2023 14:48 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 16:02

İstanbul'da bir kuyumcu dükkanının kepenginin otomatik kumandasını kopyalayarak gece geç saatlerde gelikapıyı açıp giren hırsızlar, 2 dakika içinde yaklaşık 12 milyon liralık vurgun yaptı. Olay sonrası otomobille kaçan 4 şüphelinin kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, 23 Aralık'ta Büyükçekmece’de bulunan bir kuyumcu dükkanında meydanında geldi. Yüzleri maskeli 4 hırsız, arabayla geldikleri kuyumcu dükkanının kepengini kumanda ile rahat bir şekilde açıp içeriye girdi. Kepenkleri açtıktan sonra dükkanın kapısının kilidini de kıran şüpheliler 2 dakika içerisinde yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı.

MAHALLE BEKÇİLERİNİN ATEŞ ETMESİNE RAĞMEN KAÇTILAR

Kaçarken mahalle bekçilerine yakalanan hırsızlar, ateş edilmesine rağmen kayıplara karıştı. Polisin olaya karışanları yakalama çalışmaları devam ediyor.

O ANLARA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların dükkana arabayla yaklaştığı sırada uzaktan kumandayla kepengi açmaları görülürken şüphelilerin içeriye girip altınları çaldığı anlar kaydedildi.

DÜKKAN SAHİBİNDEN KEPENK FİRMASINA TEPKİ

Yaşanan anları anlatan dükkan sahibi, İlhan Üren, “Kuyumculuk olarak bütün önlemlerimiz vardı. Yalnız uzaktan kumanda firmaların verdikleri garanti ‘kopyalanamaz’ garantisi veriyorlar. Biz bu kepenkleri yaptırırken firmalar bize satıyorlar. Onu kopyaladılar. Bu ilk defa olan bir şeymiş sanırım. Kumandayı kopyalayıp arabadan inmeden açıyorlar.

Açılamaz kepenk. İç kapıyı açamayıp kırıyorlar. Yaklaşık 2 dakikada soyuyorlar. Tezgahlardaki 30 tablayı çalıyorlar. Çuvallara dolduruyorlar. Bekçiler görmüşler sanırım.

Kameralarda ses duyuluyor. Ateş etmeler başlıyor. Silah sesleri duyuluyor. Kaçıyorlar. Buradan Avcılar’a doğru kaçıyorlar” dedi.