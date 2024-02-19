2 ilde DEAŞ'a yönelik "Bozdağan-4" operasyonu! 12 kişi yakalandı

İstanbul ve Hatay’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-4” Operasyonlarında 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay’da, 'Bozdoğan-4' Operasyonları’ çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

DEAŞ YANLISI VİDEOLAR YAYINLAMIŞLAR

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçları kapsamında;

- Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan,

- “Firdevse Talip Olanlar” isimli internet sohbet grubunda DEAŞ terör örgütü yanlısı videolar yayınladıkları ve

- DEAŞ terör örgütüne mensup şahıslara "infak" adı altına para topladıkları tespit edilen 5’i yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin"