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    • Haberler > Gündem > 2 ilde DEAŞ'a yönelik "Bozdağan-4" operasyonu! 12 kişi yakalandı

    2 ilde DEAŞ'a yönelik "Bozdağan-4" operasyonu! 12 kişi yakalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul ve Hatay’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-4” Operasyonlarında 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüpheli yakalandı.

     İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay’da, 'Bozdoğan-4' Operasyonları’ çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

    DEAŞ YANLISI VİDEOLAR YAYINLAMIŞLAR

    Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçları kapsamında; 

    - Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan,

    - “Firdevse Talip Olanlar” isimli internet sohbet grubunda DEAŞ terör örgütü yanlısı videolar yayınladıkları ve

    - DEAŞ terör örgütüne mensup şahıslara "infak" adı altına para topladıkları tespit edilen 5’i yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin"

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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