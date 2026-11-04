COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirve alanına kurulan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nden görüntüler paylaştı. Bahçede 10 farklı türden 20 bin kelebek yer alıyor.

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğanın renkleri de COP31’de. COP31 alanındaki Tropikal Kelebek Bahçemiz ile yeşil bir geleceğe kanat çırpıyoruz. Aradığınız, düşlediğiniz her şey burada” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’nin hazırlıklarında sona gelindi.

20 bin kelebek ziyaretçileri bekliyor! COP31 alanında doğanın renkleri sergilenecek

İklim müzakerelerinin yürütüleceği diplomatik merkez niteliğindeki 527 bin metrekarelik Mavi Bölge’de, ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

20 bin kelebek ziyaretçileri bekliyor! COP31 alanında doğanın renkleri sergilenecek

Ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunmak amacıyla Selçuklu Belediyesi tarafından alana Konya Tropikal Kelebek Bahçesi kuruldu. 2 bin 600 metrekarelik alana kurulan bahçede, 10 farklı türden 20 bin kelebek bulunuyor. Ziyaretçilere, kendilerine özgü iklim koşullarında yaşayan kelebeklerin doğadaki önemi ve rolü anlatılacak.

20 bin kelebek ziyaretçileri bekliyor! COP31 alanında doğanın renkleri sergilenecek

KELEBEKLERİN DOĞAL ORTAMI TANITILACAK

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi hakkında bilgi veren Uzman Biyolog Pınar Öge, kelebeklerin Filipinler, Kenya, Kosta Rika ve Panama gibi tropikal ülkelerden getirildiğini belirtti.

20 bin kelebek ziyaretçileri bekliyor! COP31 alanında doğanın renkleri sergilenecek

Öge, “Bu kelebeklerimiz bizlere Filipinler, Kenya, Kosta Rika, Panama gibi tropik ülkelerden geliyor. Alana girdiğinizde onların renkli dünyasına eşlik ediyorsunuz. Ziyaretçilerimiz kelebeğin doğal ortamına eşlik ediyor. Bu anlamda ziyaretçiler kelebeklerin doğaya olan katkılarını gözlemleme fırsatı bulacak” dedi.

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