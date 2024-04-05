20 rekat olan teravih namazı kılınışı ve teravih hakkında bilgiler

Ramazan ayının gelişi ile birlikte en çok merak edilen ''Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır?'' gibi sorulara ışık tutacak detaylı bilgileri bu haberde sizlerle paylaşıyoruz. 20 rekat olarak kılınan teravih namazı hakkında bilmeniz gerekenler...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar için teravih namazının önemi ve nasıl kılınması gerektiği konuları yeniden gündeme geldi. Teravih namazı, Ramazan ayının maneviyatını güçlendiren ve Müslümanlar için özel bir öneme sahip olan nafile bir ibadettir. Teravih namazı vitir namazıyla birlikte Ramazan ayında kılınan en önemli ibadetlerden biridir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, her Ramazan ayında yatsı namazının ardından cemaatle kılınır ve toplamda 20 rekât olarak icra edilir.

Peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. Sebebi sorulunca, (Teravih namazının size farz olacağından korktuğum için, evden çıkmadım) buyurdu. (Buharî)

Teravihin 20 rekât oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. Sünnet olduğu icma ile sabittir. (Merakıl-felah şerhi)

Peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekât olarak da kılmıştır. (Seadet-i Ebediyye)



TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılınır ve her rekâtta bir sûre okunur. Bir rekâtta, Fâtiha sûresinin ardından uzun bir sûre veya birkaç kısa sûre okunabilir.

Peygamber Efendimiz'in yaşantısından edinilen hadislerde teravih namazının 20 rekât olarak kılınması ve cemaatle kılınması tavsiye edilmiştir. Ancak, teravih namazı evde tek başına da kılınabilir. Teravih namazı iki veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınır, fakat iki rekâtta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namazını on rekâtta bir selam vererek iki selamla bitirmek mekruhtur.

