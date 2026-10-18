20 ülke, 48 takım yarıştı! İlk 5 sırayı Türk ekipleri aldı

İzmir Foça'da düzenlenen 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Polis Özel Harekât birinciliği elde etti. 20 ülke ve 48 takımın katıldığı organizasyonda ilk 5 sıranın tamamında Türk takımları yer alırken, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de başarıya ilişkin bir paylaşım yaptı.

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Jandarma Genel Komutanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Türk güvenlik güçleri önemli bir başarıya imza attı.

İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı birinciliği kazanırken, ilk 5 sıranın tamamında Türkiye'den takımlar yer aldı.

20 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği yarışmada Türkiye'den 7 takım ilk 10'a girmeyi başardı. Organizasyona toplam 96 keskin nişancının katıldığı bildirildi.

POLİS ÖZEL HAREKÂT BİRİNCİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Polis Özel Harekât personelinin yarışmayı birinci tamamladığı duyuruldu.

Açıklamada, “20 Ülke, 96 Keskin Nişancı ve Şampiyon: Polis Özel Harekât” ifadelerine yer verildi. Yarışmada başarı gösteren personel tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de yarışmada elde edilen derecelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“BORAN VIII’DE TÜRKİYE’DEN BÜYÜK BAŞARI!

Jandarma Genel Komutanlığımızın ev sahipliğinde, İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nda düzenlenen BORAN VIII Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nda, 20 ülke, 48 takım arasında ilk 5’e giren takımların tamamı ülkemizden oldu. İlk 10’da ise Türkiye’den 7 takım yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz Özel Harekât Başkanlığımız birinciliği elde ederken, Özel Kuvvetler Komutanlığımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımız da ilk sıralarda yer alarak göğsümüzü kabarttı.

Kahraman personelimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye’nin gücü, kahramanlarımızın kabiliyeti ve millî imkânlarımızla gurur duyuyoruz!

Rabbim bütün kahramanlarımızı korusun.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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