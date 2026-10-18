Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

20 ülke, 48 takım yarıştı! İlk 5 sırayı Türk ekipleri aldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İzmir Foça'da düzenlenen 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Polis Özel Harekât birinciliği elde etti. 20 ülke ve 48 takımın katıldığı organizasyonda ilk 5 sıranın tamamında Türk takımları yer alırken, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de başarıya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Kaydet
|

Jandarma Genel Komutanlığının ev sahipliğinde düzenlenen 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Türk güvenlik güçleri önemli bir başarıya imza attı.

İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı birinciliği kazanırken, ilk 5 sıranın tamamında Türkiye'den takımlar yer aldı.

20 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği yarışmada Türkiye'den 7 takım ilk 10'a girmeyi başardı. Organizasyona toplam 96 keskin nişancının katıldığı bildirildi.

POLİS ÖZEL HAREKÂT BİRİNCİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Polis Özel Harekât personelinin yarışmayı birinci tamamladığı duyuruldu.

Açıklamada, “20 Ülke, 96 Keskin Nişancı ve Şampiyon: Polis Özel Harekât” ifadelerine yer verildi. Yarışmada başarı gösteren personel tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

ÖNERİLEN HABERLER
Minik Zeynep Sakarya
GÜNDEM

Minik Zeynep Sakarya'daki dere taşkınından böyle kurtarıldı! Bakan Çiftçi o anları paylaştı

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de yarışmada elde edilen derecelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

BORAN VIII’DE TÜRKİYE’DEN BÜYÜK BAŞARI!

Jandarma Genel Komutanlığımızın ev sahipliğinde, İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nda düzenlenen BORAN VIII Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nda, 20 ülke, 48 takım arasında ilk 5’e giren takımların tamamı ülkemizden oldu. İlk 10’da ise Türkiye’den 7 takım yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz Özel Harekât Başkanlığımız birinciliği elde ederken, Özel Kuvvetler Komutanlığımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımız da ilk sıralarda yer alarak göğsümüzü kabarttı.

Kahraman personelimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye’nin gücü, kahramanlarımızın kabiliyeti ve millî imkânlarımızla gurur duyuyoruz!

Rabbim bütün kahramanlarımızı korusun.”

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.