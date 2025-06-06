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200 yıllık gelenek bu bayramda da bozulmadı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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200 yıllık gelenek bu bayramda da bozulmadı!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 2 asırdır süren gelenek bu yıl da devam etti. Bayram namazının ardından yaşlılar sıraya geçerken, gençler bayramlaştı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde 200 yıllık gelenek bu yıl da bozulmadı.

200 yıllık gelenek bu bayramda da bozulmadı! - 1. Resim

Bayram namazına gelen mahalle sakinleri, namazdan sonra caminin etrafında toplandı. Yaşlılar sırasıyla yan yana geçti, gençler ise yaşlılarla bayramlaştı.

Bayramlaşma merasimi bitince de, mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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