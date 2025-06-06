200 yıllık gelenek bu bayramda da bozulmadı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Haziran 2025 08:09 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 08:11 - Güncelleme:

Bursa'da 2 asırdır süren gelenek bu yıl da devam etti. Bayram namazının ardından yaşlılar sıraya geçerken, gençler bayramlaştı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nde 200 yıllık gelenek bu yıl da bozulmadı. Bayram namazına gelen mahalle sakinleri, namazdan sonra caminin etrafında toplandı. Yaşlılar sırasıyla yan yana geçti, gençler ise yaşlılarla bayramlaştı. İlgili Haber Kurban Bayramı coşkusu! Genci yaşlısı camiye koştu... Bayram namazı kılındı Bayramlaşma merasimi bitince de, mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci