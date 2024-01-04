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    2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'de ilk mesaide hangi konular yer alacak?

    2023 yılı çalışmalarının tamamlamasının ardından çalışmalarına ara vermişti. 2024 yılının başlamasıyla beraber gözler Meclis'e çevrildi. Yeni yıl kararları için Meclis'in ne zaman açılacağı merak edildi. Peki, 2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 Ocak Çalışmalarına ara veren TBMM ne zaman toplanacak?

    2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM&#039;de ilk mesaide hangi konular yer alacak?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 yılının son ayına kadar torba yasaları ve maddelerle ilgili kararlar yapıldı. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin sona ermesinin ardından Meclis mesaisine ara vermişti. 2024 Yılında Meclis'in yeniden ne zaman açılacağı ise merak edildi. 

    2024 TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

    Henüz yürürlüğe girilmemiş ve beklenen kararlarla ilgili vatandaşlar haber beklerken torba yasa, yargı paketi gibi maddelerle ilgili toplanması gereken Meclis'in tarihi belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 16 Ocak'ta yeniden toplanacak. Gözler bu kez emeklilere verilecek ek zamlarda. Bununla beraber bazı yargı kararları için de gözler Meclis'te olacak. 

    2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'de ilk mesaide hangi konular yer alacak?

    TBMM İLK MESAİSİNDE HANGİ KONULAR YER ALACAK?

    Zamların yanı  sıra ekonomi bütçeleriyle ilgili kurum ve kuruluşlara ayrılacak maddi giderler görüşülecek. Bunun yanı sıra üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da görüşüleceği bekleniyor. En çok merak edilen konulardan biri ise çalışma sürelerinin azalmasıan dair. Birçok çalışan Meclis'te 2024 yılında bu konunun ele alınıp alınmayacağını bekliyor. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meclis Ne Zaman
    Haberler > Gündem > 2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'de ilk mesaide hangi konular yer alacak?
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